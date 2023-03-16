Птица Феникс из цветов: в Крыму 160 тысяч луковиц примут участие в Параде тюльпанов 2023

В Никитском саду очень красивые тюльпаны. Фото: Наталия Вахрушева/Все растения Крыма/VK

Южный берег Крыма в предвкушении масштабного действа – Парада тюльпанов 2023. Самые нетрепливые луковичные, которых ласково называют выскочками и разведчиками, уже раскрыли бутоны и теперь радуют мир нежными атласными лепестками. Слава первопроходцам и смельчакам!

- Этой весной экспозиция тюльпанов будет представлять собой две огромные птицы Феникс. Главные клумбы можно увидеть со смотровой площадки, - рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» главный специалист отдела цветоводства НБС Светлана Плугатарь.

Ученый отметила, что гости Никитского ботанического сада смогут полюбоваться 200 коллекционных сортов, всего высажено 160 тысяч луковиц.

Точное время официального открытия Парада еще неизвестно, ведь все зависит от погоды, но уже ясно, что праздник весны не за горами.

Остается напомнить, что Феникс - это мифологическая птица, возрождающаяся из пепла.

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