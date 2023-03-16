Фото: телеграм-канал Михаила Афанасьева

В Симферополе продолжается строительство дома для детей-сирот. Накануне ход работ проинспектировал глава администрации города Михаил Афанасьев.

– Вместе с прокурором города Симферополя Вячеславом Геннадьевичем Вдовкиным, руководителем ГСУ СК России по РК и Севастополю Владимиром Николаевичем Терентьевым, а также представителями подрядной организации оценили ход работ, – написал Афанасьев в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Михаила Афанасьева

По его словам, сейчас на объекте трудятся более 70 сотрудников организации-подрядчика. Работы идут по графику.

Ранее стало известно, что в Симферополе в 2023 году установят 23 остановочных павильона. Цена контракта – 9,4 млн рублей.

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