Глава Минздрава Крыма: республика полностью обеспечена лекарствами

В феврале глава Минздрава РК лично проверил наличие лекарств в аптеках Симферополя. Фото: Минздрав РК

Крым полностью обеспечен лекарствами, средств на их закупку выделяется достаточно. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский в эфире Центра управления регионом.

– На сегодняшний день мы понимаем и объем льготников, и объем препаратов. Благодаря поддержке главы республики и правительства, нам выделяется достаточно средств. По федеральной льготе выделяются средства, выделяются средства на борьбу с гепатитами. На сегодня на складах нашего ГУП РК «Крым-Фармация» достаточно лекарственных препаратов, – передает его слова Крымское информационное агентство.

Напомним, в феврале Скорупский лично проверил наличие лекарств в аптеках столицы Крыма.

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