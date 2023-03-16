Взламывали ящики для пожертвований: симферопольцам, ограбившим 35 мечетей, вынесли приговор

Старший из воров получил 3,5 года колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бахчисарайский районный суд приговорил к реальному тюремному сроку серийных грабителей крымских мечетей. Как сообщили в пресс-службе суда, двое симферопольцев за полгода совершили более трех десятков краж.

Сначала пожертвования из мечетей в одиночку «выносил» 29-летний житель крымской столицы, а спустя пять месяцев он решил работать с 24-летним напарником. Вместе воры обчистили более 35 религиозных организаций.

- Используя орудие взлома, преступники тайно, умышленно, из корыстных побуждений похищали денежные средства из ящика для пожертвований в крымских мечетях, - рассказали в пресс-службе суда.

Мужчин осудили по второй части 158 статьи УК РФ (Кража). Старшему из воров дали 3,5 года «строгача», а его подельнику - 3 года колонии общего режима.

В суде мужчины полностью признали свою вину, раскаявшись в содеянном. Приговор пока не вступил в законную силу.