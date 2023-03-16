Девятую годовщину референдума о воссоединении с Россией отмечают в Крыму

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Памятнику народному ополчению всех времен в Симферополе Фото: Александра Тимощенко

В Крыму 16 марта отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к Памятнику народному ополчению всех времен в Симферополе.

В церемонии приняли участие глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Госсовета РК Владимир Константинов, представители администрации Симферополя, МЧС, МВД, Росгвардии, ветераны крымской «Народной самообороны».

По словам Сергея Аксенова, все ожидания жителей от вступления в состав РФ оправдались.

– Нас блокировали, весь мир был против, лишили нас всего, чего возможно – энергоресурсов, воды, лекарств. Но при всех наших недостатках и недоработках мы выжили и достаточно успешно. Но в Россию мы шли не за деньгами, а за идеологией. Самое главное, что ожидания крымчан от возвращения на историческую Родину оправдались, и они не разочаровались в своем выборе, – сказал он.

Напомним, Крым стал частью России в 2014 году по итогам референдума. За вхождение в состав РФ высказались 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе. Киев не признал итоги голосования и продолжает считать Крым своей территорией, в этом его поддерживает ряд стран Запада.

Руководство РФ не раз заявляло – жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

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