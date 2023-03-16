В Крыму завершается капремонт амбулатории в селе Долинное Бахчисарайского района

В Крыму завершается капитальный ремонт амбулатории в селе Долинное Бахчисарайского района, открыть медучреждение планируется в конце апреля

В Крыму завершается капитальный ремонт амбулатории в селе Долинное Бахчисарайского района, открыть медучреждение планируется в конце апреля. Об этом в ходе прямого эфира Центра управления регионом Республики Крым заявил министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

– Проект важный, так как к амбулатории прикреплено свыше трех тысяч пациентов. Доступность и качество медицинских услуг для жителей значительно возрастет, – отметил Скорупский.

Также в Симферопольском районе до конца года планируют завершить строительство подстанции скорой медпомощи. Всего же в Крыму сейчас ремонтируют либо строят свыше 60 учреждений здравоохранения.

Ранее Константин Скорупский сообщил, что республика полностью обеспечена лекарствами, средств на закупку медикаментов выделяется достаточно.

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