В Крыму чайки выклевали глаз живому дельфину

Зоозащитники сделали все, чтобы помочь китообразному. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники спасали жизнь дельфину, которого нашли на мелководье у косы Беляус на западе полуострова.

- Чайки выклевали ей правый глаз и повредили дыхало, а на уцелевшем глазу была незрелая катаракта. Афалина лежала на мели не первый день: ее голову и бока покрывали многочисленные, уже не свежие, раны, нанесенные птицами, на левом боку обширный отек мягких тканей из-за длительного лежания под собственным весом, - сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Диагностика показала, что у самки целый букет болезней - все признаки инфекционно-воспалительного процесса, паразитоза и анемии легкой степени.

Дельфин же не сдавался - реагировал на прикосновения, издавал щелчки и свисты. И жадно выхватывал рыбу из рук спасителей.

Всю ночь, до утра, стоя в морской воде посреди мелководья, зоозащитники делали пероральные заливки, ставили капельницу, следили за уровнем глюкозы, но спасти афалину не удалось.

Остается добавить, что чипа у афалины нет, поэтому она не относится к дельфинам из дельфинария.

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