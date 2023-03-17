В Керчи руководителя фирмы осудят за мошенничество при благоустройстве на 43 млн рублей

В Керчи перед судом предстанет руководитель предприятия, обвиняемый в мошенничестве на 43 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Керчи перед судом предстанет директор по строительству одного из крымских предприятий. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым, он обвиняется в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В 2020 году мэрия Керчи заключила с предприятием 17 муниципальных контрактов на благоустройство придомовых территорий на общую сумму более 265 млн рублей.

– В дальнейшем обвиняемый, зная, что работы в полном объеме не выполнены, предоставил заказчику акты об их выполнении. На основании указанных документов на расчетный счет фирмы необоснованно перечислено свыше 43 млн рублей, которыми руководитель распорядился по своему усмотрению, – говорится в сообщении.

Прокуратура передала уголовное дело в Керченский городской суд.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал на 42 миллиона рублей подрядчика, не выполнившего условия контракта по благоустройству общественных территорий в Симферополе.

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