Фото: пресс-служба администрации Джанкойского района

Капитальный ремонт Центральной площади Джанкоя обойдется в 16 миллионов рублей, предельный срок завершения работ – 1 ноября 2023 года. Это следует из распоряжения главы Республики Крым об определении подрядчика.

– Определить ООО «ИМПЕРИАЛ» единственным подрядчиком по муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по благоустройству территорий: капитальный ремонт Центральной площади в городе Джанкой, – цитирует Крымское информационное агентство текст документа.

Ранее стало известно, что сквер на бульваре Ленина в Симферополе планируют благоустроить к июлю текущего года. Стоимость контракта – более 130 млн рублей.

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