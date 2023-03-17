Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»
В Симферополе изменилось расписание автобусного маршрута №22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»
– Расписания движения общественного транспорта предприятия составлено с учетом оптимального времени прибытия и призвано удовлетворить потребности в надежном, комфортабельном и безопасном транспорте, как для жителей, так и для гостей города Симферополя, – отметили в пресс-службе перевозчика.
Напомним, 16 марта в Симферополе запустили новый автобусный маршрут № 18 «Дворец водных видов спорта - пл. Амет-Хана Султана».
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