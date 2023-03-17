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НовостиОбщество17 марта 2023 8:50

В Симферополе изменилось расписание автобусного маршрута №22

Его скорректировали для удобства горожан
Источник:kp.ru
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе изменилось расписание автобусного маршрута №22. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

– Расписания движения общественного транспорта предприятия составлено с учетом оптимального времени прибытия и призвано удовлетворить потребности в надежном, комфортабельном и безопасном транспорте, как для жителей, так и для гостей города Симферополя, – отметили в пресс-службе перевозчика.

Напомним, 16 марта в Симферополе запустили новый автобусный маршрут № 18 «Дворец водных видов спорта - пл. Амет-Хана Султана».

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