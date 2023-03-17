Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»
В Симферополе изменилось расписание троллейбусного маршрута №7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».
– Просим вас обратить внимание на изменения в расписании по троллейбусному маршруту №7 «Свобода - Балаклавский рынок», – говорится в сообщении.
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»
Ранее «Крымтроллейбус» проинформировал об изменениях в расписании автобусного маршрута №22.
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