Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе изменилось расписание троллейбусного маршрута №7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим вас обратить внимание на изменения в расписании по троллейбусному маршруту №7 «Свобода - Балаклавский рынок», – говорится в сообщении.

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Ранее «Крымтроллейбус» проинформировал об изменениях в расписании автобусного маршрута №22.

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