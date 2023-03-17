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НовостиОбщество17 марта 2023 10:52

В Симферополе изменилось расписание троллейбусного маршрута №7

Расписание составлено с учетом оптимального времени прибытия автобусов
Дмитрий Коренев
Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

В Симферополе изменилось расписание троллейбусного маршрута №7. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус».

– Просим вас обратить внимание на изменения в расписании по троллейбусному маршруту №7 «Свобода - Балаклавский рынок», – говорится в сообщении.

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Фото: ГУП РК «Крымтроллейбус»

Ранее «Крымтроллейбус» проинформировал об изменениях в расписании автобусного маршрута №22.

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