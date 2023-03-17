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НовостиОбщество17 марта 2023 11:41

В Симферополе открыли памятную доску герою СВО Зенуру Абдуразакову

Он представлен к ордену Мужества посмертно
Дмитрий Коренев
Память героя увековечили на фасаде школы, где он учился. Фото: администрация Симферополя

Память героя увековечили на фасаде школы, где он учился. Фото: администрация Симферополя

В симферопольской школе №23 состоялось открытие мемориальной доски Зенуру Абдуразакову, погибшему в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

– Почтить память Героя собрались родственники и близкие, ученики и учителя учебного заведения, городская общественность, а также заместитель главы администрации Симферополя Татьяна Сухина, – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов передал российским военнослужащим на передовую собственную снайперскую винтовку. По его словам, с оснащением военных всем необходимым помогают неравнодушные крымчане и крупные банковские структуры, предприниматели.

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