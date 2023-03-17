Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
Covid-19 в КрымуВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 15:04

Аксенов: Северо-Крымский канал снял необходимость в опреснительных установках

Водоснабжение Крыма обеспечено в полном объеме
Дмитрий Коренев
Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

В Крыму в связи с возобновлением подачи воды по Северо-Крымскому каналу отпала необходимость строительства опреснительных установок. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

– Северо-Крымский канал снял необходимость строительства опреснительных установок, водоснабжение Крыма обеспечено в полном объеме, – сказал Аксенов.

Напомним, 26 февраля прошлого года российские военные уничтожили дамбу, сооруженную на территории Херсонской области для перекрытия Северо-Крымского канала.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50