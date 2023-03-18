Путин поручил проработать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров РФ проработать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Крыму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров РФ проработать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры в Крыму.

– Надо подумать над дополнительными возможностями транспортной инфраструктуры. Прежде всего - дорожной сети, – сказал президент в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Он отметил, что производственные мощности у Крыма и Севастополя есть, средства выделены.

Ранее КП-Крым писала, что завершить восстановление железнодорожной части Крымского моста планируется до 1 июля. Ремонтные работы идут с опережением сроков

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