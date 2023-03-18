В Крыму спасатели водрузили флаги России на горы Чатыр-Даг, Ак-Кая и Коба-Кая

Фото: МЧС Крыма

В рамках празднования воссоединения Крыма с Россией спасатели Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» водрузили российский триколор на вершину горы Чатыр-Даг.

– В ходе мероприятия, сотрудники аварийно-спасательного отряда поднялись с Ангарского перевала на высоту 1453 метров, – сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Кроме того, спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» водрузили российский флаг на вершине горы Ак-Кая, а сотрудники Судакского АСО ГКУ РК «КРЫМ – СПАС» и КРО «РОССОЮЗСПАС» – на вершину горы Коба-Кая.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что под Симферополем 18 марта в рамках акции «Сад памяти» высадили саженцы крымской сосны. Цель акции – высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

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