Керченская паромная переправа работает в штатном режиме 19 марта 2023

Керченская паромная переправа. Фото: СТЕШИН Дмитрий/архив КП

На Крымском полуострове относительно комфортная погода, штормового предупреждения нет, поэтому паромная переправа через Керченский пролив работает в штатном режиме, то есть по обычному графику.

Хорошая новость, ведь это значит, что грузовики и фуры смогут беспрепятственно привозить грузы в Крым, или наоборот что-то доставлять на материковую часть Российской Федерации - логистика стала иной после инцидента на Крымском мосту.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 марта через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 106 999 пассажиров, 84 801 единица автотранспорта и 10 315 железнодорожных вагонов, - сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

В ведомстве отметили, что морские паромы в общей сложности выполнили 2 710 рейсов.

Но вернемся к данным синоптиков: 19 марта без осадков, видимость в Керченском проливе хорошая, волна 50-100 см, тепло плюс 7…9 градусов, температура морской воды всего плюс 6…7 градусов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50