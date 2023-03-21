«Гранд Сервис Экспресс» объявил о запуске двух дополнительных поездов из Москвы в Крым

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) объявил о запуске двух дополнительных поездов по маршруту Москва – Павелецкая – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, поезд №175/176 Москва – Симферополь будет курсировать ежедневно с 29 апреля по 2 октября; поезд №177/178 Москва – Симферополь ежедневно с 26 апреля по 2 октября (за исключением 28 апреля из Москвы и 30 апреля из Симферополя).

Поезда проследуют через Воронеж и Ростов-на-Дону. Продажи билетов на них откроются уже сегодня, приобрести билет можно будет за 90 суток до отправления. Напомним, билеты на другие поезда из Москвы в Крым и обратно в мае начнут продавать максимум за 45 суток до отправления, это связано с ремонтными работами на инфраструктуре центрального ж/д узла.

– Маршруты новых поездов не затрагивают зону проведения ремонтных работ, – объяснили в ГСЭ.

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