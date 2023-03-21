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НовостиОбщество21 марта 2023 15:01

Более 120 тонн продукции продали на ярмарках выходного дня в Симферополе

В минувшие выходные в крымской столице работали девять ярмарок
Дмитрий Коренев
Фото: администрация Симферополя

Фото: администрация Симферополя

На ярмарках выходного дня в Симферополе реализовано более тонн продукции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

– В минувшие выходные в столице Крыма прошло девять ярмарок «выходного дня». По итогам сельскохозяйственных ярмарок крымские фермеры реализовали 126 тонн свежей, экологически чистой продукции, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Керчи на ярмарке сотрудники Россельхознадзора нашли колбасу неизвестного происхождения. На продукции отсутствовала необходимая маркировка. Трем индивидуальным предпринимателям вынесены предостережения.

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