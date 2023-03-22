В Джанкое открыли мемориальную доску герою СВО Дмитрию Котову

Фото: глава администрации Джанкоя Игорь Ивин

В Джанкое на здании школы №6 установили мемориальную доску в честь погибшего участника специальной военной операции Дмитрия Котова. Об этом сообщил глава администрации Джанкоя Игорь Ивин.

Фото: глава администрации Джанкоя Игорь Ивин

Фото: глава администрации Джанкоя Игорь Ивин

Фото: глава администрации Джанкоя Игорь Ивин

– Сегодня в Джанкое погибшему бойцу в зоне проведения специальной военной операции Котову Дмитрию Александровичу открыли памятную доску. Мемориальную доску установили в школе-гимназии №6, где Дмитрий успешно учился и активно участвовал во всех мероприятиях, – написал Ивин.

Напомним, 22 февраля в Судаке а здании школы-гимназии №1 открыли мемориальную доску морпеху, погибшему в ходе СВО. Валентин Исайчев героически погиб под Мариуполем.

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