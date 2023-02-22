В Судаке открыли мемориальную доску морпеху, погибшему в ходе СВО

Фото: телеграм-канал Константина Подсевалова

В Судаке на здании школы-гимназии №1 торжественно открыли мемориальную доску морпеху Валентину Исайчеву, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Константин Подсевалов в своем телеграм-канале.

– Сегодня на здании городской школы-гимназии №1 была открыта мемориальная доска нашему герою-земляку Валентину Исайчеву, уроженцу села Солнечная Долина. Морской пехотинец героически погиб под Мариуполем, выполняя воинский долг во время специальной военной операции на Украине. Его посмертно наградили орденом Мужества, – написал Подсевалов.

В судакской школе-гимназии №1 Валентин Исайчев учился в начальных классах. В июле 2020 года он был призван на срочную службу, а уже в феврале 2021-го подписал контракт. До отправки в зону СВО он служил в Севастополе, в 810-й бригаде морской пехоты Черноморского флота.

Напомним, в начале февраля в селе Ильинка Красноперекопского района открыли мемориальную доску погибшему в СВО ефрейтору Дмитрию Ярошику.

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