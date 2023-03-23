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НовостиОбщество23 марта 2023 8:52

В Симферополе в апреле пройдут сельскохозяйственные ярмарки

В апреле агроярмарки будут работать на пяти локациях
Дмитрий Коренев
Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

Фото: Андрей Савчук, t.me/avsavchuk

В Симферополе в апреле агроярмарки «выходного дня» будут работать на пяти локациях. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.

– По субботам ярмарки пройдут на улицах Севастопольская, Киевская, а также Кечкеметская/Б. Куна. По воскресеньям 2 и 30 апреля будут работать агроярмарки в микрорайоне Каменка на улице Крымской весны и Ракетной, 10, – передает слова Савчука «Крым 24».

Напомним, в прошлые выходные в Симферополе работали девять сельскохозяйственных ярмарок, производители реализовали более 120 тонн продукции.

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