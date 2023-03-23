Аксенов поручил главам местных администраций усилить уборку кладбищ к Пасхе

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил главам местных администраций усилить работу по уборке кладбищ в преддверии поминальных дней и Пасхи.

– Главам администраций муниципалитетов в преддверии поминальных дней и Пасхи необходимо усилить работу по очистке местных кладбищ. Подъезды к ним и стоянки должны быть приведены в идеальное состояние, – написал он в своем телеграм-канале.

Глава Крыма напомнил, что с 1 апреля начнутся выездные проверки для подведения итогов по объему и качеству выполнения всех данных муниципалитетам поручений.

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