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НовостиОбщество23 марта 2023 10:58

Премьер Мишустин: частные инвестиции в Крым составили порядка 300 млрд рублей в 2022 году

В 2022 году в Крыму благодаря программе социально-экономического развития региона было отремонтировано порядка 300 километров дорог
Дмитрий Коренев
За 2022 год число инвесторов в экономику Крыма увеличилось

За 2022 год число инвесторов в экономику Крыма увеличилось

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год число инвесторов в экономику Крыма увеличилось. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с докладом о работе кабмина за прошлый год.

– Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем - порядка 300 млрд, – сказал Мишустин.

Премьер отметил, что в Крыму в 2022 году отремонтировали порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще более 1,5 тыс. дополнительных мест.

Напомним, в декабре прошлого года глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что на территории региона реализуется свыше 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 388 млрд рублей.

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