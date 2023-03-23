Премьер Мишустин: частные инвестиции в Крым составили порядка 300 млрд рублей в 2022 году

За 2022 год число инвесторов в экономику Крыма увеличилось Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За 2022 год число инвесторов в экономику Крыма увеличилось. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с докладом о работе кабмина за прошлый год.

– Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем - порядка 300 млрд, – сказал Мишустин.

Премьер отметил, что в Крыму в 2022 году отремонтировали порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще более 1,5 тыс. дополнительных мест.

Напомним, в декабре прошлого года глава республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что на территории региона реализуется свыше 250 инвестпроектов с общим объемом инвестиций свыше 388 млрд рублей.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50