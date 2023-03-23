В Крыму упростили процедуру получения земли для участников спецоперации

Человеческий фактор при выдаче участка исключен - их распределяет компьютер в соответствии с очередностью Фото: Иван МАКЕЕВ

В Крыму упростили процедуру получения земельных участков для участников специальной военной операции. Об этом сообщила зампредседателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина, передает пресс-служба управления информационной политики Мининформа РК.

Облегченный пакет документов включает в себя копии всех страниц паспорта с указанием постоянной регистрации на 24 февраля 2022 года и справку о выполнении задач в зоне СВО. В случае, если постоянной прописки в Крыму нет, можно попробовать добиться установления юридического факта проживания в республике через суд.

Выдавать участки начнут уже с 1 апреля.

– Пакет документов может предоставляться участникам СВО лично либо родственниками по доверенности, которую имеет право заверить командир части в письменной форме, – пояснила Анюхина. – Онлайн предоставление документов не предусмотрено, но пакет документов можно направить почтой. Документы подают по месту прописки участника СВО. Каждому обратившемуся гражданину должно прийти письмо с информацией о постановке на учет.

Человеческий фактор при выдаче участка исключен, подчеркнула Анюхина. Участки распределяет компьютер в соответствии с очередностью подачи заявлений. После подачи документов в течение 15-30 дней кандидата на получение участка ставят в очередь. На сегодняшний день в очереди стоят почти три тысячи человек. Узнать свой номер в очереди можно по телефонам «горячей» линии Минимущества РК: +7 978 286 62 56; +7 3652 60 13 91.

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