Собственные доходы бюджета Крыма выросли с 2014 года в 3,6 раза

В структуре доходов бюджета преобладают налог на прибыль организаций, налог на прибыль физических лиц, акцизы Фото: Ольга ТИМОФЕЕВА

Уровень дотационности консолидированного бюджета Республики Крым за девять лет в составе РФ снизился с 58% до 17,8%. Об этом сообщила председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова в эфире радио «Спутник в Крыму».

– Собственные налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Республики Крым с 2014 по 2022 годы выросли с 25,7 млрд рублей до 93,5 млрд рублей, то есть почти в 3,6 раза, – сказала Виноградова.

В структуре доходов бюджета преобладают налог на прибыль организаций, налог на прибыль физических лиц, акцизы. Весомую сумму приносит в казну налог с применением упрощенной системы налогообложения. При этом налоговая ставка в Крыму ниже, чем в соседних регионах.

Накануне председатель правительства РФ Мишустин сообщил об увеличении числа инвесторов в экономику Крыма, объем инвестиций в 2022 году достиг 300 миллиардов рублей. Премьер отметил, что в 2022 году в Крыму благодаря программе социально-экономического развития региона было отремонтировано порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще более 1,5 тыс. дополнительных мест.

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