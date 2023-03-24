Аксенов: доля МСП в валовом региональном продукте Крыма превышает 30%

Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова

В Республике Крым в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) заняты свыше 350 тысяч человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

– Сегодня субъекты МСП помогают Крыму двигаться вперед, несмотря на санкции и ограничения. Доля МСП в валовом региональном продукте республики составляет больше 30%, а в общей сложности в сфере сейчас занято свыше 350 тыс. человек, – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов заверил, что власти республики продолжат работу по созданию благоприятного бизнес-климата.

Ранее председатель комитета Госсовета РК по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова сообщила, что собственные доходы бюджета Крыма с 2014 по 2022 год выросли в 3,6 раза. Уровень дотационности бюджета республики за девять лет снизился с 58% до 17,8%.

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