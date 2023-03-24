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На сегодняшний день Крым нуждается еще пяти ежедневных поездах в Москву. Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

– Железнодорожное сообщение стало для Крыма ключевым. На данный момент назначено 19 поездов, в прошлом году на это время их было 13, – сказал Волченко в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

В настоящее время республиканские и федеральные власти работают над тем, чтобы расширить логистические возможности. По словам министра, необходимо добавить еще как минимум пять ежедневных поездов из Москвы. Волченко подчеркнул, что российская столица – основной логистический хаб для Крыма. Еще одним актуальным вопросом руководитель Минкурортов назвал рост глубины продажи железнодорожных билетов. Глава ведомства также добавил, что к сезону пропускную способность досмотровых комплексов необходимо увеличить.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что на Крымском мосту планируется увеличить количество досмотровых комплексов, а также специалистов для сокращения времени на проверку автомобилей. Это позволит устранить пробки.