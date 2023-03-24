ПСБ расширяет взаимодействие с ведущими застройщиками Крыма

Фото: пресс-служба ПАО «Промсвязьбанк»

ПСБ провел в Симферополе деловую встречу с ведущими строительными компаниями Крыма. Участники обсудили перспективы развития ипотечного кредитования в регионе и совместные проекты, направленные на повышение доступности жилья для крымчан.

ПСБ в Республике Крым сотрудничает более чем с 30 региональными застройщиками. Ежемесячно банк аккредитует объекты строительства в Симферополе, Ялте, Феодосии, Керчи, Евпатории, Алуште.

- Развитие ипотечного кредитования – одно из приоритетных направлений работы ПСБ в республике. Широкий финансовый инструментарий, наша экспертиза и технологии работы с застройщиками направлены на то, чтобы предоставить клиентам эффективное решение вопроса доступного жилья. Поэтому мы обеспечиваем поддержку и покупателей недвижимости, и застройщиков. Для населения в ПСБ разработана широкая линейка ипотечных продуктов с низкими ставками, а участникам рынка жилищного строительства мы предлагаем полный спектр финансовых инструментов для эффективной работы. Уверена, что консолидация усилий банков и строительного сектора дадут крымскому рынку недвижимости новый импульс для роста, а крымчанам – широкий выбор качественного и доступного жилья, – прокомментировала управляющий Крымским филиалом ПСБ Светлана Сидорова.

ПСБ постоянно совершенствует финансовые услуги и сервисы, развивает льготные программы жилищного кредитования. Так, в 2023 году расширены условия по программам «Семейная ипотека» и «Семейная военная ипотека». Теперь ими могут воспользоваться семьи, где есть двое или более несовершеннолетних детей. Неизменно востребованы ипотечные продукты ПСБ для военнослужащих – благодаря им в Крыму улучшили свои жилищные условия уже сотни семей военных.

Реклама. https://www.psbank.ru/ ПАО «Промсвязьбанк» LjN8KPFbo