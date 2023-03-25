В 2023 году в Крыму завершат ремонт 12 домов культуры

За последние годы в Крыму реконструировали 24 объекта культурного наследия, в том числе здание Караимской кенассы в Симферополе. Архивное фото.

В 2023 году в Крыму планируют завершить ремонт 12 домов культуры. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

- Также планируется построить новое здание в Первомайском районе,- отметил Константинов у себя в Telegram.

Всего в республике за последние годы отремонтировали 130 учреждений культуры, 94 из них в сельской местности.

Кроме того, завершена реставрация 24 объектов культурного наследия. Среди них Митридатские лестницы и музей «Аджимушкайские каменоломни» в Керчи, дом-музей Волошина в Коктебеле, Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского, Караимская кенасса и Дом дворянского собрания в Симферополе, а также дворец-замок «Ласточкино гнездо» в Ялте.

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