Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на майские праздники 2023

В мае Черное море у берегов Ялты для купания еще холодное. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ялта востребована у россиян на майские праздники. Аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру выяснили, где же хотят россияне провести выходные с 1 по 9 мая 2023, и крымский курорт вошел в рейтинг популярных для отдыха мест.

- Лидирует в этом рейтинге Санкт Петербург, собравший 18% броней. Популярность города на Неве увеличилась более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают эксперты.

«Серебро» у Сочи, «бронза» у столицы Татарстана Казани. Ялта вторая от конца списка, то есть город счастья на 9-ом месте. Хороший результат, если учесть, что небо над полуостровом закрыто. Вот и знатоки дают прогноз, что курортный сезон на полуострове все-таки будет.

Топ-10 самых популярных направлений для путешествий на майские праздники (средняя стоимость в рублях ночи):

Санкт-Петербург, 4389

Сочи, 3058

Казань, 4146

Кисловодск, 3008

Москва, 3540

Волгоград, 4519

Калининград, 3035

Пятигорск, 2607

Ялта, 3202

Нижний Новгород, 4210.

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