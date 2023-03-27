Ялта вошла в топ-10 популярных направлений для отдыха на майские праздники 2023

В мае Черное море у берегов Ялты для купания еще холодное.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта востребована у россиян на майские праздники. Аналитики российского сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру выяснили, где же хотят россияне провести выходные с 1 по 9 мая 2023, и крымский курорт вошел в рейтинг популярных для отдыха мест.
- Лидирует в этом рейтинге Санкт Петербург, собравший 18% броней. Популярность города на Неве увеличилась более, чем в три раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - отмечают эксперты.
«Серебро» у Сочи, «бронза» у столицы Татарстана Казани. Ялта вторая от конца списка, то есть город счастья на 9-ом месте. Хороший результат, если учесть, что небо над полуостровом закрыто. Вот и знатоки дают прогноз, что курортный сезон на полуострове все-таки будет.
Топ-10 самых популярных направлений для путешествий на майские праздники (средняя стоимость в рублях ночи):
Санкт-Петербург, 4389
Сочи, 3058
Казань, 4146
Кисловодск, 3008
Москва, 3540
Волгоград, 4519
Калининград, 3035
Пятигорск, 2607
Ялта, 3202
Нижний Новгород, 4210.
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