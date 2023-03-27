В Керчи открыли мемориальную доску погибшему в ходе СВО Руслану Умерову

Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

24 марта на здании Керченского технологического техникума торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего участника специальной военной операции Руслана Умерова. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.

Фото: телеграм-канал Святослава Брусакова

– В церемонии открытия мемориальной доски имени Руслана Рефатовича Умерова – выпускника КТТ – приняли участие родные военнослужащего, педагоги и студенты техникума. В память о кавалере ордена Мужества студенты высадили дерево, керчане возложили цветы к мемориальной доске, – написал Брусаков в своем телеграм-канале.

Напомним, 22 марта в Джанкое на здании школы №6 установили мемориальную доску в честь погибшего участника специальной военной операции Дмитрия Котова.

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