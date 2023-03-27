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НовостиОбщество27 марта 2023 15:50

В Евпатории открыли памятные доски погибшим в СВО

В городе также прошли траурные митинги
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба администрации Евпатории

Фото: пресс-служба администрации Евпатории

В понедельник, 27 марта, в Евпатории состоялись траурные митинги и открытия мемориальных досок жителям, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Елена Демидова.

Так, в школе №12 увековечили память майора Вячеслава Каренко и рядового Николая Милютина, а в доме №64 по проспекту Победы – капитана Максима Уланова. Демидова отметила, что каждого из этих людей посмертно наградили орденом Мужества.

– Сложно подобрать слова поддержки для родных и близких, потерявших своих сыновей, отцов, братьев. Благодарю за воспитание настоящих патриотов нашей Родины. Низкий поклон родителям бойцов, – написала руководитель администрации.

Напомним, 24 марта на здании Керченского технологического техникума торжественно открыли мемориальную доску в честь погибшего участника специальной военной операции Руслана Умерова.