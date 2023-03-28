Из Крыма в Херсонскую область запустят поезда

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Летом из Крыма в Херсонскую область планируют запустить пассажирские поезда. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

По его словам, на сегодняшний день железнодорожное сообщение между Крымом и Херсонской областью восстановлено. В настоящее время поезда перевозят только грузы.

– Пока пассажирские перевозки не организованы, но летом они будут организованы, – сказал исполняющий обязанности главы Херсонской области в эфире телеканала «Россия 24».

При этом, как подчеркнул Сальдо, на сухопутном маршруте в Крым наблюдается большой автомобильный трафик.

– Жизнь возрождается в мирном варианте, – заключил чиновник.

Напомним, 31 марта, из Симферополя в Скадовск запустят новый автобусный маршрут. Кроме того, продолжается ежедневная отправка пассажиров по направлениям Геническ – Ялта, Джанкой – Геническ и Скадовск – Симферополь.