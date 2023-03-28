Названы даты следующих ярмарок в Симферополе

Фото: пресс-служба председателя Совета министров Крыма

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал даты проведения следующих ярмарок «выходного дня» в Симферополе. Об этом сообщили в пресс-службе премьера.

– Следующие ярмарочные мероприятия пройдут 1, 15 и 29 апреля. Агроярмарки будут работать на улицах Севастопольская, Киевская, Кечметская/Бела Куна, – рассказал Гоцанюк.

Руководитель республиканского правительства также добавил, что 2 и 30 апреля будут работать ярмарки в Каменке на улице Крымской весны и Ракетной, 10. Крымский премьер отметил, что симферопольцы смогут купить овощи, фрукты, мясо, молоко и другую продукцию.

Напомним, на ярмарках «выходного дня» в Симферополе продали более 63 тонн продукции. Речь идет об овощах, фруктах, мясе, колбасе, молоке, яйцах, рыбе и других продуктах. Цены на эти товары удалось снизить за счет того, что фермеры торгуют без посредников и наценок.