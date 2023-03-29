В Крыму пропуск в заповедники подорожает с 1 апреля 2023

Для похода по заповедным местам нужно оплатить пропуск. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымские заповедники поднимают цену на посещение со 150 до 200 рублей. В пресс-службе ФГБУ «Заповедный Крым» сообщили:

- С 1 апреля стоимость туристического пропуска будет составлять 200 рублей за разовое посещение. Изменения вступят в силу с 1 апреля 2023 года.

Итого цена похода по заповедным местам выросла на 50 рублей, ведь раньше нужно было отдать 150 рублей, чтобы полюбоваться красотами Крымского полуострова.

Этот прейскурант действует только для приезжих или тех, у кого нет местной прописки. Крымчанам же не нужно платить деньги, пропуск им выдают бесплатно.

Оформить разрешение на поход по заповедным местам можно на сайте ФГБУ «Заповедный Крым». Тем, кто живет по старинке, нужный документ выдадут по адресу: пгт. Советское, Долосское шоссе, 2.

Кстати, знаменитый водопад Учан-Су - тоже платное природное явление, но деньги за созерцание летящей воды можно отдать сотрудникам заповедника прямо на месте.

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