В Крыму дожди оживили водопад Учан-Су, который для Брежнева наполняли из пожарных машин

Учан-Су в декабре 2022. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Южный берег Крыма по душе и простому люду, и знатным особам, например на полуострове бывали и премьер-министра Великобритании Уинстон Черчилль и генсек Леонид Ильич Брежнев. Полуостров есть за что любить – красот природных немерено. Правда если горами, лесами и морем можно любоваться круглогодично, то про водопады такое сказать нельзя.

Высота падающих струй 98,5 метра! Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Самый высокий водопад Крыма Учан-Су, берущий начало в горах на высоте 390 метров над уровнем моря, в разгар туристического сезона исчезает. Причина прозаическая – жаркое южное солнце испаряет на плато Ай-Петри всю влагу, которая питает водопад. В лучшем случае от красавчика водопада остается жалкий ручеек, а чаще всего просто сухая, мало чем примечательная отвесная скала. Летом о существовании великолепного каскадного водопада напоминает лишь статуя орла, как бы взлетающая с горы - бетонной птицей замаскировали неказистое внешне здание станции забора воды. Но из любого правила есть исключения и для особо важных гостей водопад могли «запустить» и в самое пекло.

- Для Леонида Ильича Брежнева Учан-Су наполняли водой из пожарных машин: загоняли в горы парочку спецавтомобилей, раскатывали рукава к козырьку водопада и если поступала соответствующая команда, то Учан-Су начинал «работать», - вспоминают старожилы города счастья.

Генсек, как известно любил отдыхать в Крыму, где для него построили в Симферопольском районе гостевой домик, на Южном берегу добротную дачу.

Но начиная с поздней осени и до самого лета, насладиться чудесным видом и шумом падающей, летящей воды, а именно так с тюркского переводится Учан-Су, могут все желающие независимо от общественного положения и толщины кошелька.

Вот и в этом году в очередной раз произошло маленькое чудо – пришел сезон дождей и водопад ожил на радость жителям и гостям Южного берега Крыма.

Водопад находится в заповедной зоне. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Правда за удовольствие созерцания природной красы нужно заплатить 150 рублей, потому что Учан-Су расположен на заповедной земле. Бесплатный проход к водопаду только для тех лиц, у которых в паспорте есть крымская прописка. Поэтому отправляясь к Учан-Су, нужно приготовить деньги или документ, удостоверяющий место проживание.

Но оно того стоит - высота падающих струй 98,5 метра!

Причем Учан-Су с каждым зимним днем становится краше и мощнее - на полуострове начался сезон дождей.

- В субботу за счет влияния атмосферного фронтального раздела местами пройдут дожди, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

О визитах Брежнева в Крым люди узнавали по сигаретам

В годовщину смерти генсека «Комсомолка» вспоминает его необычные поездки на полуостров (подробнее)

Бывшую госдачу Брежнева в Крыму хотят продать за миллиард рублей

Это было любимое место отдыха Генсека ЦК КПСС (подробнее)

«Для Брежнева Учан-Су наполняли водой из пожарных машин»: Соцсети взволновал оживший водопад в Ялте

В соцсети появились фото потоков воды, летящих с горы (подробнее)

История легенды: правда ли, что Уинстон Черчилль посещал могилу своего деда Герцога Мальборо под Севастополем

Краткий визит премьер-министра Великобритании на полуостров окутан различными мифами (подробнее)