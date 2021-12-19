Гостевой дом Брежнева в Крыму разделили на 4 квартиры

Здание построили специально для Леонида Ильича Брежнева. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дорогой Леонид Ильич до сих пор жив в памяти народной. 19 декабря исполняется 115 лет со дня рождения известного политика, который любил отдыхать на Южном берегу Крыма.

Как стало известно КП-Крым, по дороге на госдачу в окрестностях Ялты Леонид Ильич делал остановку на железнодорожной станции.

ИЗ МОСКВЫ В КРЫМ НА ПОЕЗДЕ

Политик на склоне лет не мог похвалиться богатырским здоровьем, летать на самолетах врачи не рекомендовали, поэтому на полуостров добирался на литерном поезде. Это такие поезда специального назначения для важных персон с бронированными VIP-вагонами.

Станции «Пролетная». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вот в середине 70-х годов на станции «Пролетная», что в двух десятках километрах от Симферополя, и возвели гостевой дом. Брежнев сходил с поезда и, отдохнув, уже на автомобиле отправлялся прямиком на ЮБК.

Пролетную выбрали не случайно – тихая, малолюдная станция, которую пассажирские поезда пролетают без остановки, отличное и безопасное место для временного размещения первого лица огромной страны, которую называли СССР.

- Два-три часа Брежнев гостил у нас, - рассказала КП-Крым Людмила Мальковская, которая много лет проработала кассиром на железнодорожной станции «Пролетная». – Именно столько времени уходило на перегрузку из вагона, который называли рабочим кабинетом, багажа: чемоданы и ящики перевозили на Южный берег Крыма в автобусах.

Дорожка к гостевому дому. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Как только литерный поезд притормаживал, к спецвагону укладывали что-то наподобие трапа, выстеленного красной ковровой дорожкой. Леонид Ильич сходил, опираясь на деревянные поручни, в сопровождении домочадцев. Старожилы помнят и жену Генсека, и внучку дошколенка в светлом платье в горошек.

ГОСТЕВОЙ ДОМ С ИТАЛЬЯНСКИМ ДВОРИКОМ ВНУТРИ

Гостевой дом переделали под жилые квартиры. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Гостевой дом для Брежнева выстроили всего за полгода – солдаты работали и днем, и ночью. Здание крепкое – в основании лежат специальные сейсмоустойчивые подушки на случай землетрясения, - рассказала КП-Крым Людмила Мальковская.

Сосны и ели посадили возле гостевого дома Брежнева. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Вокруг здания – этакого квадрата с плоской мягкой кровлей, внутри которого такой же формы закрытый дворик, посадили туи, кустарники, сосны, привезли и несколько голубых елей

- Большие такие деревья с земляным комом, которые выгружали из машины сразу в подготовленные ямы, - поделился с КП-Крым старожил.

Много зелени было и внутри дома - в кадках и горшках росли всякие экзотические растения. По стенам внутреннего дворика, где возвели мраморный фонтан, и вовсе вились лианы.

В перерывах между визитами высокопоставленного лица дом охранял милицейский пост. Все свои, местные, вот жители Пролетной и ходили в гостевой дом, как на экскурсию, любовались невиданной для простых работяг роскошью, умилялись двориком в итальянском стиле.

Перед очередным визитом Генсека начиналась суета: приезжали специально обученные люди, которые все приводили в порядок, готовили пищу. Появилась и охрана, которая оцепляла дом и прилегающую территорию.

Столовая, хозяйственные помещения, банкетный зал, холл, комнаты спецсвязи, дежурное помещение для охраны и все - спальни в доме не было.

В холле к приезду Брежнева организовывали мини-ВДНХ, выставляли, то чем гордился Крым - вино, фрукты, овощи.

Банкетный зал выглядел достойно: паркетный пол, стены в верхней части обшиты белой кожей с тиснением, внизу - полированным деревом.

Вот здесь-то, сидя за длинным столом, уставленным яствами, и набирался сил перед путешествием на ЮБК генсек. Леонид Ильич не любил быть пассажиром и частенько сам садился за руль «Волги».

НА ДОБРУЮ ПАМЯТЬ О БРЕЖНЕВЕ - 4 КВАРТИРЫ И ПЕРРОН

Уже почти сорок лет нет Брежнева, не существует и СССР. В 1996 году перестроенное здание, над которым завели шиферную крышу, отдали под квартиры работникам железной дороги.

Всего 4 квартиры. В одной из них, там, где раньше была столовая, и живет Людмила Мальковская с семьей.

В квартирах не совсем обычная планировка. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

От былого великолепия в гостевом домике остались высокие, аж 3 метра 90 сантиметров потолки, необычная планировка, так называемая «гребенка» – длинный коридор, в который выходят двери комнат, и длинные узкие оконные проемы.

Окна-«бойницы». Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

- Окна-«бойницы» не стали переделывать, уж больно из толстого камня стены сложены, - рассказала КП-Крым собеседница.

Во внутреннем дворике раньше был мраморный фонтан. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Дворик в итальянском стиле теперь просто пустой клочок земли: все красоты гостевого дома, включая мраморный фонтан, куда-то вывезли. А вот деревья живы, правда не все - у двух голубых елей на Новый год кто-то спилил макушки, что, конечно же, не пошло хвойным растениям на пользу.

На Пролетной непривычный для полустанков перрон. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Зато на Пролетной, полустанке, где электрички останавливаются всего на одну минуту, остался на добрую память о Леониде Ильиче, мощный перрон на всю длину платформы. До сих пор жив и асфальт, которым облагородили дорожки вокруг станции, и автомобильная стоянка.

Да, эпоха Брежнева ушла безвозвратно, но три года тому назад в Крыму вспомнили о Леониде Ильиче, когда вблизи Алушты умер его внук Андрей.

Врачи «Скорой помощи», приехавшие по вызову в поселок Бондаренково, доставили 58-летнего мужчину в больницу, но врачи не сумели спасти ему жизнь. Андрей Брежнев внешне был очень похож на своего великого деда, но не кичился таким родством, жил скромно, стараясь не привлекать к себе внимания.

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