Прокуратура ведет проверку по факту смерти 15-летнего подростка в Крыму

Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма проводит проверку по факту смерти 15-летнего подростка, который скончался из-за отравления угарным газом в Ленинском районе. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ночью 29 марта 2023 года подросток был у родственников в одном из домов в селе Уварово. Он скончался от отравления угарным газом. В прокуратуре рассказали, что в семье, помимо умершего, есть еще двое детей. На учетах семья не состояла. Сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства случившегося. Прокуратура также оценит исполнение требований законодательства в сфере ЖКХ.

– Кроме того, будет проверено исполнение должностными лицами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей, – говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела прокуратура взяла на контроль.