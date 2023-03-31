Пять поездов между Крымом и Москвой задерживаются из-за снегопада в Ростовской области

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Из-за непрекращающегося снегопада в Ростовской области задерживаются несколько поездов «Таврия». Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

По состоянию на 08:30 мск задерживаются поезда №174 «Москва – Евпатория» (более двух часов), №8 «Санкт-Петербург – Севастополь» (более 4 часов), №170 «Санкт-Петербург – Симферополь» (54 минуты), №28 «Симферополь – Москва» (12 минут), №28 «Москва – Симферополь» (57 минут).

– Обращаем внимание, что прогнозировать время прибытия поездов на промежуточные станции очень сложно, поэтому рекомендуем прибывать на вокзал в соответствии с временем, указанным в билетах, – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что при задержке поезда более чем на 1 час пассажир может сдать проездной документ без удержания сборов. Сделать это можно в билетной кассе станции посадки.

Ранее стало известно, что «Гранд Сервис Экспресс» в апреле на месяц раньше запустит поезд из Смоленска в Симферополь. По сравнению с прошлым годом поезд ускорен примерно на два часа в обе стороны.

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