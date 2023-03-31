Лукашенко: Россия была вынуждена включить Крым в свой состав

Фото: пресс-служба президента Белоруссии

Из-за политики Запада на Украине Россия была вынуждена включить Крымский полуостров в свой состав. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

Глава соседнего государства напомнил, что после госпереворота в Киеве внешнеполитическим трендом Украины стало вступление в НАТО. Более того, альянс предложил разместить свои базы в этой стране.

– Делалось это аккуратно – под видом тренировочных центров, – пояснил белорусский президент.

Лукашенко добавил, что все это создавало чрезвычайную угрозу безопасности России.

– РФ вынуждена была пойти на чрезвычайные меры, включив в состав России Крым, без единого выстрела, – сказал он.

Лукашенко добавил, что истоками текущих событий на Украине стал государственный переворот, который состоялся еще в 2014 году.

Напомним, в конце 2021 года президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что Крым является не только фактически российским регионом, но и юридически относится к РФ. Кроме того, белорусский лидер отметил, что уже есть определенная договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным о посещении полуострова. В свою очередь, власти Крыма тоже выразили желание пригласить главу соседнего государства в республику. Первый вице-спикер регионального парламента Ефим Фикс отметил, что посещение Крыма Александром Лукашенко пойдет на пользу не только России и Белоруссии, но и Европе.