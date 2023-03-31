В Крыму объявлено штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля

Порывы ветра будут достигать 22 метров в секунду Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму 1 и 2 апреля ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– 1 и 2 апреля в Крыму ожидается усиление юго-восточного, южного ветра 17-22 м/с, – говорится в сообщении.

Спасатели предупреждают о высокой вероятности аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Из-за непогоды может быть затруднено движение автомобильного транспорта. Ветер может спровоцировать падение рекламных щитов, вывесок, сорвать кровлю с домов, поломать деревья и повредить линии электропередач.

Напомним, сегодня в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Паромная переправа продолжает работать.

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