В Керченском проливе сохраняется штормовое предупреждение из-за сильного ветра

Ожидается усиление ветра 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек Фото: Евгения ГУСЕВА

1 апреля по Керченскому проливу продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– Сохраняется штормовое предупреждение в связи с ветром 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, – говорится в сообщении.

По данным Минтранса, с ночи на 9 октября по 1 апреля через пролив в обе стороны перевезли 116 335 пассажиров, 92 873 единицы автотранспорта и 11 558 железнодорожных вагонов. Паромы выполнили 2 924 рейса.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 1 и 2 апреля.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50