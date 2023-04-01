Все крымчане-участники спецоперации, включая добровольцев, получат земельные участки

Все участки расположены у моря в западных районах Крыма Фото: Иван МАКЕЕВ

Земельные наделы в Крыму получат все крымчане-участники специальной военной операции, включая добровольцев. Об этом рассказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

– Земельные участки предоставляются всем участникам СВО, при подтверждении постоянной крымской прописки по состоянию на 24 февраля 2022 года и при наличии справки, подтверждающей участие в СВО, выданной командиром войсковой части, – сказал Константинов.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что документы на получение бесплатного участка земли крымчанам-участникам СВО начнут выдавать 7 апреля. Все участки расположены у моря в западных районах Крыма, распределять их будут автоматически в соответствии с очередностью.

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