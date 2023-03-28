Аксенов: документы на получение земли крымчанам-участникам СВО начнут выдавать 7 апреля

Наделы будут расположены у моря на западном побережье Крыма. Фото: телеграм-канал Сергея Аксенова
7 апреля в Крыму начнут выдавать участникам СВО документы на получение участка земли. Об этом сообщил глава республики Крым Сергей Аксенов.
– Выдачу документов на получение земли участникам спецоперации планируется начать 7 апреля, – написал он в своем телеграм-канале.
Он подчеркнул, что все участки будут равными по стоимости и обеспечены необходимой инфраструктурой. Наделы будут расположены у моря на западном побережье Крыма. Коммуникации и инженерные сети к участкам подведут планомерно, работа в этом направлении уже ведется.
Напомним, президент России Владимир Путин рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Подмосковья бесплатно предоставлять земельные участки военнослужащим, отличившимся в ходе специальной военной операции.
В середине декабря прошлого года Госсовет Крыма принял закон о бесплатном предоставлении земли ветеранам и инвалидам боевых действий, принимающих участие в СВО. Обязательным условием для получения надела является наличие постоянной регистрации на территории республики по состоянию на 24 февраля 2022 года. Участки будут распределяться автоматически, в зависимости от времени постановки в очередь - это позволит исключить человеческий фактор и возможные коррупционные риски.
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