Фото: crimea.gov.ru

Вооруженный конфликт на Украине закончится тем, что Россия вернет контроль над своими историческими территориями, считает председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, передает РИА Новости.

По его словам, победа России предопределена - по итогам конфликта «киевская хунта» полностью потеряет власть, а переломный момент состоится уже в 2023 году.

– Ситуация сейчас развивается в сторону завершения конфликта. Он не завершится быстро. И он завершится не миром, а полной потерей киевской хунтой власти над страной, – сказал Константинов.

Спикер Госсовета полагает, что все решится «к осени».

Ранее Константинов сообщил, что земельные наделы в республике получат все крымчане-участники специальной военной операции, в том числе и добровольцы. Документы на получение бесплатного участка земли начнут выдавать уже 7 апреля.

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