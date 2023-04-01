Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

Сегодня в Керченском проливе действует штормовое предупреждение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа приостановила работу 1 апреля из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля в Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду.

По данным Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 1 апреля через пролив в обе стороны перевезли 116 335 пассажиров, 92 873 единицы автотранспорта и 11 558 железнодорожных вагонов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50