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НовостиПроисшествия1 апреля 2023 12:09

Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды

О возобновлении работы паромов будет сообщено дополнительно
Дмитрий Коренев
Сегодня в Керченском проливе действует штормовое предупреждение

Сегодня в Керченском проливе действует штормовое предупреждение

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Керченская паромная переправа приостановила работу 1 апреля из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым.

– По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы временно приостановлена, – говорится в сообщении.

Напомним, 1 апреля в Керченском проливе продолжает действовать штормовое предупреждение из-за сильного ветра с порывами до 20 метров в секунду.

По данным Минтранса РФ, с ночи на 9 октября по 1 апреля через пролив в обе стороны перевезли 116 335 пассажиров, 92 873 единицы автотранспорта и 11 558 железнодорожных вагонов.

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