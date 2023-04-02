В Керченском проливе объявили штормовое предупреждение 2 апреля 2023

Сегодня в Керченском проливе действует штормовое предупреждение Керченская паромная переправа. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ/архив КП

На Крымском полуострове действует штормовое предупреждение, что конечно же негативно сказывается на работе Керченской паромной переправы. В Минтрансе России сообщили, что вводится штормовое предупреждение из-за сильного южного ветра 12-17 м/сек.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 2 апреля через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 117 044 пассажира, 93 509 единиц автотранспорта и 11 608 железнодорожных вагонов, - отметили в ведомстве.

Всего за время, прошедшее со дня взрыва грузовика на Крымском мосту, паромы, соединяющие полуостров с Краснодарским краем, выполнили 2 939 рейсов.

2 апреля хоть и ветренный день, но теплый – воздух прогреется до плюс 13 градусов, температура воды в море плюс 8-9 градусов.

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