В Крыму наблюдается демографический спад

Фото: Минздрав РК

В Крыму наблюдается снижение рождаемости. Об этом рассказал 3 апреля в эфире радио «Спутник в Крыму» главный врач Симферопольского родильного дома № 2 Илья Глазков.

– Рождаемость действительно снижается. Если в 2021 году по Крыму было 18 тысяч родов, то в 2022 году снизилось почти до 16 тысяч, – сказал Глазков.

При этом, отметил главврач, в Симферопольском роддоме №2 количество родов не снижается.

– К нам едет весь Крым, и более того, сейчас приезжают из Херсонской и Запорожской областей, – объяснил Глазков.

Напомним, в 2022 году в Симферопольском роддоме №2 появились на свет 2317 малышей, из которых 27 были двойни. Среди новорожденных - 1193 мальчика и 1124 девочки.

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