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4 апреля 2023 12:43

Детей, пострадавших при пожаре в Крыму, выписали из больницы

Четверо несовершеннолетних отравились угарным газом
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Состояние детей удовлетворительное

Состояние детей удовлетворительное

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети, пострадавшие при пожаре в двухэтажном доме в селе Марфовка Ленинского района, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом «КП-Крым» сообщили в республиканском Минздраве.

Напомним, инцидент в жилом доме произошел утром 3 апреля. В одной из квартир на первом этаже загорелся натяжной потолок. В результате пострадали четверо детей.

Как отметили в пресс-службе Минздрава, несовершеннолетние крымчане были доставлены в ГБУЗ РК «Керченская городская детская больница» с отравлением угарным газом легкой степени. К счастью, все обошлось - состояние детей не вызывает опасений.

- На сегодня состояние детей удовлетворительное, в стационарном лечении не нуждаются, выписаны домой, - подчеркнули в Миндраве Крыма.