Под Севастополем на всю ночь перекроют участок трассы «Таврида»

Фото: пресс-служба правительства Севастополя

В ночь на 14 апреля будет перекрыт участок трассы «Таврида» под Севастополем. Об этом сообщается в телеграм-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

– С 23:00 13 апреля до 06:00 14 апреля на 8-м этапе участка трассы Таврида будет ограничено движение всех транспортных средств от Ялтинского кольца до разворота в районе Балаклавской ТЭС, – говорится в сообщении.

Фото: t.me/sevdortrans_ru/744

В дирекции добавили, что 13 апреля последние рейсы и 14 апреля первые рейсы муниципальных маршрутов № 91, 92, 103 будут отменены.

Напомним, до 11 апреля на восьмом этапе участка «Тавриды» перекрыт боковой проезд по направлению из Севастополя в Ялту. Автобусные маршруты №№8, 18, 37, 40, 41, 183 осуществляют движение в прямом и обратном направлении через Балаклаву.

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